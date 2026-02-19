إعلان

هاني شعراوي مديرًا لشئون الطلاب بإدارة التكنولوجيا التطبيقية بالتعليم الفني

كتب : أحمد الجندي

03:00 ص 19/02/2026

الدكتور عمرو بصيلة

أصدر الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قرارًا بتكليف هاني شعراوي مديرًا لإدارة شئون الطلاب بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

دعم منظومة العمل الطلابي

وبحسب بيان، يأتي القرار في إطار حرص الإدارة المركزية على تعزيز منظومة العمل الطلابي، ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لطلاب التعليم التقني التكنولوجي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

تهنئة رسمية

وتقدم العاملون بالإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إلى جانب مديري الإدارات العامة والوحدات التابعة، بخالص التهنئة إلى هاني شعراوي على هذا التكليف، متمنين له دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاح في مهامه الجديدة لخدمة طلاب التعليم الفني والتكنولوجي.

الدكتور عمرو بصيلة هاني شعراوي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعليم الفني شئون الطلاب التكنولوجيا التطبيقية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026