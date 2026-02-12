إعلان

وزير التعليم: إنشاء 100 مدرسة فنية جديدة وتوسيع الشراكات الدولية للتعليم الفني

كتب : أحمد الجندي

11:25 م 12/02/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع اليابان، إحدى أفضل الدول عالميًا في مجال التكنولوجيا.

وأوضح الوزير، أن الوزارة قامت بترجمة أفضل منصة تعليمية يابانية بالكامل إلى اللغة العربية، وبدأ تدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث أظهر الطلاب نتائج مبهرة خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد عقد اختبارات الفصل الدراسي الأول، مع منح الناجحين شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان عبر المنصة نحو 750 ألف طالب، ما يعكس نجاح التجربة وإمكانية تعميمها.

وأشار الوزير، إلى أن التجربة ستطبق أيضًا في التعليم الفني ابتداءً من العام الدراسي المقبل، مع توزيع تابلت مدرسي على الطلاب لدعم التحول الرقمي، مؤكدًا استمرار الدولة في توسيع شراكاتها الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، إلى جانب التعاون مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى، في إطار خطة تهدف إلى ربط التعليم الفني بالمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

