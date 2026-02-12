قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن قرار إلغاء النصوص والقراءة المتحررة من امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية يأتي في صالح الطلاب ويحقق عدة فوائد تربوية مهمة.

وقال شوقي إن هذا القرار يساعد على تخفيف الضغوط النفسية والأعباء المعرفية عن الطلاب في المراحل العمرية الصغيرة، وإتاحة فرصة أكبر لاستذكار الدروس المقررة دون التشتيت بين المقرر وغير المقرر، والتركيز على المعرفة والمهارات الأساسية، خصوصًا في الصفوف التي تمثل مرحلة تأسيس للطالب، والحد من الاعتماد على الكتب الخارجية التي تتضمن أسئلة متحررة.

وأشار إلى أنه يقلل من التباين بين الإدارات التعليمية والمحافظات في مستويات الامتحانات، وتعزيز إدراك الطلاب وأولياء الأمور لأهمية التقييمات المستمرة والشهرية، وقياس المستويات العليا من نواتج التعلم يعتمد على جودة صياغة الأسئلة المرتبطة بالمقرر الدراسي.

وأضاف الخبير التربوي أن القرار يضمن تركيز الطلاب على المناهج الأساسية وتحقيق نواتج تعلم حقيقية، ويحد من تشتيت الطلاب بأمور غير مرتبطة بالمقررات الدراسية.

