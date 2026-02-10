فتح الأزهر الشريف، باب تقديم الطعون على نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، ولمدة 10 أيام.

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الأحد، نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 96.11%، حيث تقدم للامتحانات 263064 حضر منهم 261276، كما بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية الأزهرية نحو 82.40%، حيث تقدم للامتحانات 206208، حضر منهم 203758، في حين تقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، 775 طالب حضر منهم 748 وبلغت نسبة النجاح 96.5٪.

وكشف مصدر بالأزهر الشريف، أن التظلمات على نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية تكون بمقار المناطق الأزهرية وليس إلكترونيا كما هو الحال في الشهادة الثانوية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن التظلم على نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية يكون مقابل 20 جنيهًا للمادة يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

وينشر "مصراوي" وشروط التظلم على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026، على النحو التالي:

- فترة تلقي التظلمات مستمرة لمدة عشرة أيام بكنترولات المناطق الأزهرية.

- يحق للطالب التظلم في جميع المواد.

- تسديد الرسوم المخصصة للتظلم بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها.

- رسوم التظلم 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

- بعد أن يتقدم الطالب بالتظلم، يتوجه بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة الإجابة، ويوقع ولي أمره إقرار التعارف.

- يتم عرض ورق الإجابة الخاص بالطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب.

- بعد أن يطلع على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه عليها.

- لا يمكن للطالب الطعن على المادة أكثر من مرة.

- لا يحق للطالب الطعن على المواد الناجح فيها.