التعليم: الاكتفاء بالسجلات الأساسية في المكتبات المدرسية -(مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم العمل داخل المكتبات المدرسية للعام الدراسي 2025-2026، حيث تقرر الاكتفاء بعدد محدد من السجلات الأساسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء الإدارية عن أخصائي المكتبات.

وأوضحت الوزارة في خطابها الرسمي الموجه إلى المديريات التعليمية، أن الأعباء المرتبطة بإعداد سجلات المكتبات قد تؤثر سلبًا على قدرة الأخصائيين في تقديم خدمات وأنشطة تربوية وثقافية للطلاب، مؤكدة أن القرار يستهدف تمكينهم من أداء دورهم بشكل أكثر فعالية.

وبحسب القرار، سيتم الاكتفاء بالسجلات التالية:

السجل المالي (سجل اليومية).

سجل الاستعارة.

سجل المترددين على المكتبة.

سجل الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمكتبة.

سجل لجنة المكتبة.

وشددت الوزارة على أن ما عدا هذه السجلات يعد غير إلزامي، مع مراعاة الحفاظ على جودة المتابعة والتنظيم داخل المكتبات المدرسية.

