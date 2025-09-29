تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، إخطارًا ، يفيد بتعرض المعلم محمد سمير فهيم، بمدرسة قرية شبرا بابل الابتدائية التابعة لمدينة المحلة الكبرى، للاعتداء من قِبل ولي أمر ، وذلك خلال الفترة المسائية بالمدرسة، للمرة الثانية خلال 3 أيام فقط بالمحلة الكبرى.

وأوضحت التفاصيل إلى محاولة ولي الأمر إدخال نجله بالقوة إلى الفصل فى الحصة الدراسية الأخيرة، وطلب منه المعلم اتباع قواعد المدرسة وانتظام اليوم الدراسي، إلا ان ولى الأمر قام بالتعدى على المعلم بالسب والضرب داخل المدرسة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المعلم، حيث تم تقديم بلاغ رسمى للشرطة ورافق المعلم محامي النقابة الفرعية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واحتجاز ولى الأمر المتعدى على المعلم.

