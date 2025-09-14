تجهيز 7 آلاف فصل جديد لخدمة 280 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية الجارية.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وقيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأكد الوزير أهمية الانتهاء من كل أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس في مختلف المحافظات بحلول نهاية الأسبوع الجاري؛ بما في ذلك صيانة الفصول، وأعمال ترميم وتجميل المباني المدرسية، مشددًا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

واستعرض الوزير أعمال صيانة وتجهيز "الديسكات" المدرسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة دقيقة ويومية لمعدلات الإنجاز بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات؛ لضمان الانتهاء من جميع الأعمال قبل بدء العام الدراسي، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الخطة.

وأكد الوزير أهمية وضع ساري العلم في كل مدرسة وفقًا للمواصفات الفنية المقررة؛ بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق الذي يعكس عزة الوطن واعتزاز أبنائه بالهوية الوطنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمقاييس المعتمدة حفاظًا على المظهر الحضاري للمدارس وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.

واستعرض اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية موقف الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل إنشاء عدد ٧ آلاف فصل خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، لاستيعاب عدد ٢٨٠ ألف طالب، مشيرًا إلى أنه جار العمل حاليًّا على إنشاء مشروعات تشمل نحو ٢٠ ألف فصل، ومن المتوقع التسليم خلال العام المالي المقبل، علمًا بأن هذه المشروعات تخدم جميع المحافظات، وجميع المراحل التعليمية.

واستعرض الاجتماع مشروعات التوسع في إنشاء المدارس المصرية- اليابانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 مدرسة وسيتم دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

