منافذ سداد مصروفات المدارس الرسمية والرسمية لغات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تحصيل المصروفات الخاصة بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات؛ سيتم من خلال المنافذ الإلكترونية المتعاقدة مع الوزارة، وتشمل هذه المنافذ: هيئة البريد المصري، وشركة فوري، وشركة آي فاينانس، ضمن منظومة الدفع الرقمي الموحدة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة المخصصة لسداد هذه الرسوم متاحة تحت مسمى: "خدمة مدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة"، بما يضمن سهولة التعرف عليها عند السداد عبر المنافذ المختلفة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أية محاولات للسداد النقدي خارج هذه الطرق لن يتم الاعتداد بها.

