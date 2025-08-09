إعلان

قريباً.. غلق باب التقديم على وظيفة "معلم متدرب" بالمدارس المصرية اليابانية

03:00 ص السبت 09 أغسطس 2025

المدارس المصرية اليابانية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد المحدد لإغلاق باب التقديم لشغل وظيفة "معلم متدرب" ضمن كوادر المدارس المصرية اليابانية، مؤكدة أن فترة التسجيل أوشكت على الانتهاء، ما يستلزم من الراغبين في الالتحاق الإسراع في استكمال إجراءاتهم قبل حلول الموعد النهائي.

دعوة للراغبين في الالتحاق

وشددت الوزارة على أن الفرصة متاحة حاليًا أمام المعلمين الطامحين للعمل في بيئة تعليمية متطورة داخل المدارس المصرية اليابانية، مع التأكيد على أن باب القبول لن يظل مفتوحًا لفترة طويلة، وهو ما يحتم على المتقدمين إنهاء طلباتهم في أسرع وقت ممكن لضمان إدراجها ضمن قوائم الفحص والمراجعة.

المدارس المصرية اليابانية التقديم على وظيفة معلم متدرب وزارة التربية والتعليم كوادر المدارس المصرية اليابانية
