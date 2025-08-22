التعليم تكشف حقيقة حرمان طلاب البكالوريا المصرية من بعض الكليات

كتب- أحمد الجندي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن حرمان خريجي نظام شهادة البكالوريا المصرية من الالتحاق بعدد كبير من الكليات.

وأوضح "زلطة" في تصريحات صحفية له، أن ما جرى تداوله مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا مشتركًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوضيح الأمر.

قواعد القبول موحدة

وشدد" زلطة" على أن قواعد القبول بالجامعات المصرية واحدة في كلا النظامين، ولا يوجد أي تمييز بين طلاب شهادة البكالوريا المصرية وطلاب شهادة الثانوية العامة في عملية التقديم أو الالتحاق بالكليات.

