وكيل تعليم القاهرة تتابع اختبارات القبول بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية

03:53 م الخميس 21 أغسطس 2025

تعليم القاهرة

كتب- أحمد الجندي:

تابعت الدكتورة وفاء رضا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، سير المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للصف الأول الإعدادي بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

وفي الاستقبال، كانت نادية أحمد سعيد مدير إدارة الخدمات التربوية، والكابتن حمدان الصادق مدير المدرسة، حيث رافقا وكيل المديرية أثناء تفقد لجان المقابلات الشخصية.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا على اهتمام الوزارة الخاص بالمدارس الرياضية باعتبارها من ركائز بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالشفافية في جميع مراحل الاختبارات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وفي ختام جولتها، تقدمت وكيل المديرية بالشكر إلى لجنة المقابلات وإدارة المدرسة على جهودهم، مؤكدة أن النتائج ستخضع لمعايير موضوعية لاختيار الأكفأ والأصلح من الطلاب.

وكيل تعليم القاهرة اختبارات القبول مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية
