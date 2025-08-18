كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه الإجراءات الخاصة بتحويل الطلاب من الأزهر الشريف إلى مدارس التعليم العام للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار مذكرة الاتفاق الموقعة بين الوزارة والأزهر الشريف، والتي نصّت في البند الثالث على شرط السن والكثافة، ويعني هذا أن قبول تحويل الطلاب سيتم وفق مناظرة السن، حيث يتم مقارنة عمر الطالب المزمع تحويله بعمر أصغر طالب تم قبوله بالمدرسة، مع مراعاة الكثافة المقررة في المدرسة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المديريات التعليمية بالتعليمات والتوجيهات الصادرة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق ومنظم، لضمان استيعاب الطلاب الجدد دون التأثير على الطاقة الاستيعابية للمدارس.

وأهابت الوزارة بكافة الإدارات التعليمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق هذه الضوابط، لضمان تحويل الطلاب بشكل منظم ومتوافق مع اللوائح المعمول بها.

