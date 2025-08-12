كتب- أحمد الجندي:

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على الانتهاء من إعداد الحساب الختامى للصندوق عن العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما تمت الإحاطة بشأن اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتمويل العام الخامس والاخير من البروتوكول الخاص بإدارة وتشغيل القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة.

كما وافق مجلس إدارة الصندوق على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال إنشاء مقر لإدارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وتوصيل مرفق الصرف الصحى لمدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.

كما وافق المجلس على اعتماد دعم أضافي لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسداد جزء من مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما وافق المجلس على اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لصيانة وتطوير كفاءة مدرسة التربية الفكرية بروض الفرج – محافظة القاهرة.

كما تمت الموافقة على دعم لتمويل عمليات إدارة وتطوير مركز العاشر من رمضان لذوي الاحتياجات الخاصة (مركز ريادة المصري الدولي)، كما تمت الموافقة على إحاطة بشأن اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستكمال توريد أجهزة لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

كما تمت الموافقة خلال اللقاء على عمل صيانة مركز التنمية المهنية بعابدين التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومحمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف المستشار القانونى، والمستشار فتحى صالح حسين المستشار القانونى، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة منى ناصر ميلاد ممثل وزارة المالية، و هبه عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: تسليم الكتب للمدارس فورًا وتوفير المقررات الدراسية نهاية الشهر

تنسيق جامعة القاهرة الأهلية.. رسميًّا رابط التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب

موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025