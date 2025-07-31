السويس- حسام الدين أحمد:

يترقب طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها، إعلان تنسيق الجامعات الأهلية العام الدراسي الجديد 2025- 2026، للتقديم والذي سيتاح أون لاين في عدد من الجامعات منها جامعة الجلالة الأهلية الكائنة جنوب محافظة السويس.

وقال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة احتفلت في سبتمبر الماضي بتخريج أول دفعة من الطلاب في 6 مجالات دراسية، وهم باكورة خريجي الجامعة، وذلك في مجالات الإنتاج الإعلامي، والعلوم الإدارية والعلوم الأساسية، والعلوم الصحية التطبيقية، والفنون والتصميم، وعلوم التمريض، بالإضافة إلى طلاب منحة رئاسية من مجال علوم الحاسب.



وأضاف الدكتور محمد الشناوي، أن مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة سواء العربي أو الأجنبية هو معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى أن الجامعة تتميز بإتاحة الدراسة في البرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية، بما يمنح الطالب "شهادة مزدوجة تستهدف إعداد جيل من الخريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال التعاون والاتفاقيات مع الجامعات الدولية.

وأعلنت جامعة الحلالة الأهلية إجمالي الرسوم للمجالات الدراسية للعام الدراسي الجديد "2025- 2026" وهي كالتالي دون الرسوم الإدارية.

مجال الطب والجراحة: 150,000 ألف جنيهاً

مجال طب الأسنان: 140,000 ألف جنيهاً

مجال العلوم الصيدلية: 100,000 ألف جنيهاً

مجال العلاج الطبيعي: 100,000 ألف جنيهاً

مجال هندسة الحاسب: 75,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج هندسة الحاسب، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال العلوم الهندسية: : 75,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية،

وبرنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، وبرنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، وبرنامج هندسة المواد والتصنيع.

مجال علوم الحاسب: 69,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

ومجال الإنتاج الإعلامي: 50,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج الإنتاج التلفزيوني، برنامج الإنتاج الإعلامي.

ومجال الفنون والتصميم: 49,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج تصميم الجرافيك، وبرنامج التصميم الداخلى، وبرنامج تصميم الموضة والنسيج، برنامج تصميم الوسائط المتعددة وبرنامج تصميم الأثاث

برنامج الرسوم المتحركة، وبرنامج التصوير السينمائي والتلفزيوني.

مجال العلوم الأساسية: 48,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وبرنامج جيولوجيا البترول والتعدين، وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

ومجال العلوم الإدارية: 46,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية، وبرنامج نظم معلومات الأعمال، وبرنامج التكنولوجيا المالية.

برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية.

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج علم النفس الاجتماعى، وبرنامج اللغة اليابانية.

مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 ألف جنيهاً، ويشمل برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان، برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة.

برنامج تقنيات العلاج التنفسى، برنامج التأهيل الوظيفي.

مجال علوم التمريض: 40,000 ألف جنيهاً.

كما أعلنت جامعة الجلالة لرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية للعام الدراسي الجديد 2025:2026 بدون الرسوم الإدارية، وهي كالتالي

برنامج هندسة البرمجيات: 235,000 ألف جنيهاً.

وبرنامج الهندسة الكهربائية: 250,000 ألف جنيهاً.

وبرنامج إدارة الأعمال: 220,000 ألف جنيهاً.

وبرنامج التسويق: 220,000 ألف جنيهاً.

وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 220,000 ألف جنيهاً.

وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 220,000 ألف جنيهاً.

وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 235,000 ألف جنيهاً.

وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 235,000 ألف جنيهاً.

برنامج علم النفس: 220,000 ألف جنيهاً.







