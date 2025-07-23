محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا: " اشكروا أهاليكم"

الدقهلية ـ رامي محمود:



أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا هنأ فيه أوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة الدقهلية، الطالبة سلمى أحمد السيد إبراهيم السيد طه الحاصلة على المركز الأول بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، من مدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات بإدارة غرب المنصورة التعليمية، والطالب سيف إيهاب عوض عبد اللطيف الحاصل على المركز التاسع بالشعبة العلمية رياضيات على مستوى الجمهورية، من مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات بإدارة طلخا التعليمية.



وأكد مرزوق أن الطلاب الأوائل من أبناء الدقهلية مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.



وثمن محافظ الدقهلية جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، قائلا للطلاب: "اشكروا أهاليكم لما بذلوه من جهد وعناء معكم طوال العام الدراسي".



كما أثنى المحافظ على جميع المعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.





