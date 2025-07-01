ما الاوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس؟.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس حيث سيتم فتح باب التحويل غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وفقًا لما أعلنته رسميًا.

الأوراق المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

أو توكيل خاص موثق من الشهر العقاري للشخص القائم بالإجراء + صورة من التوكيل.

أو قرار ولاية تعليمية للأم + صورة منه.

أو قرار وصاية رسمي + صورة منه.

تقديم إقرار تحويل موقع من القائم بالإجراء، سواء كان الأب أو من ينوب عنه رسميًا.

الإقرار يُثبت الموافقة الكاملة على التحويل ويؤكد الجدية في الطلب.

تقديم عدد 4 استمارات تحويل.

يُلصق على كل استمارة طابع دعم فئة 10 جنيهات.

تُعتمد الاستمارات من المدرستين (المنقول منها وإليها).

اقرأ أيضاً:

3سنوات تكنولوجيا.. نظام تعليمي جديد بديلاً عن الثانوي الفني في البرلمان

تباين آراء أولياء الأمور بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة