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ما الاوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس؟.. تعرف على التفاصيل

04:00 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025

أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس حيث سيتم فتح باب التحويل غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وفقًا لما أعلنته رسميًا.

الأوراق المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

أو توكيل خاص موثق من الشهر العقاري للشخص القائم بالإجراء + صورة من التوكيل.

أو قرار ولاية تعليمية للأم + صورة منه.

أو قرار وصاية رسمي + صورة منه.

تقديم إقرار تحويل موقع من القائم بالإجراء، سواء كان الأب أو من ينوب عنه رسميًا.

الإقرار يُثبت الموافقة الكاملة على التحويل ويؤكد الجدية في الطلب.

تقديم عدد 4 استمارات تحويل.

يُلصق على كل استمارة طابع دعم فئة 10 جنيهات.

تُعتمد الاستمارات من المدرستين (المنقول منها وإليها).

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