ما الاوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس؟.. تعرف على التفاصيل
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس حيث سيتم فتح باب التحويل غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وفقًا لما أعلنته رسميًا.
الأوراق المطلوبة
صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.
أو توكيل خاص موثق من الشهر العقاري للشخص القائم بالإجراء + صورة من التوكيل.
أو قرار ولاية تعليمية للأم + صورة منه.
أو قرار وصاية رسمي + صورة منه.
تقديم إقرار تحويل موقع من القائم بالإجراء، سواء كان الأب أو من ينوب عنه رسميًا.
الإقرار يُثبت الموافقة الكاملة على التحويل ويؤكد الجدية في الطلب.
تقديم عدد 4 استمارات تحويل.
يُلصق على كل استمارة طابع دعم فئة 10 جنيهات.
تُعتمد الاستمارات من المدرستين (المنقول منها وإليها).
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