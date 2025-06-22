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بالورود.. "كارمن وكندة" تنتظران خروج شقيقتهما الكبرى من لجنة الامتحان

02:45 م الأحد 22 يونيو 2025

كارمن وكندة

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المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدرسة الشهيد محمد شبل الثانوية بالباجور في محافظة المنوفية، ظهر اليوم الأحد، تواجد أولياء أمور يقرأوا القرآن قبل خروج أبنائهم في امتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة، كما تواجدت طفلتان "كارمن وكندة" ينتظران شقيقتهما الكبرى "كنزي"، لدعمها نفسيًا فور انتهاء الامتحانات.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 39,851 طالبا وطالبة، موزعين على 108 لجان، امتحان اللغة العربية، وذلك في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت في 15 يونيو الماضي بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتنتهي يوم 10 يوليو مع أداء مادتي الرياضيات "التطبيقية" والإحصاء.

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محافظة المنوفية امتحان اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة
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