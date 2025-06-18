رابط مد خدمة المعلمين.. بدء استقبال طلبات التقديم

كتب- أحمد الجندي:

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 20 مارس 2025، والذي يتضمن القواعد المنظمة لمد فترة الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

ويأتي ذلك بالتوازي مع القرار الوزاري رقم 80 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2025، والذي نص على تشكيل لجنة دائمة مختصة للنظر في طلبات مد الخدمة للعاملين من أعضاء هيئة التعليم بديوان عام الوزارة.

وطالبت الوزارة في خطابها الإدارات التعليمية بسرعة التنسيق مع المديريات التابعة لها، لإرسال قوائم دقيقة ومعتمدة توضح التخصصات التي تعاني من عجز فعلي في أعضاء هيئة التعليم، سواء في المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، على أن تكون هذه القوائم معبرة عن الاحتياجات الفعلية في كل إدارة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمن يرغب من أعضاء هيئة التعليم في مد فترة خدمتهم لعام إضافي، لمن سيحالون للتقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، وذلك عبر منصة الخدمات الإلكترونية للوزارة على الرابط التالي: اضغط هنا

وبدأ التسجيل الرسمي على المنصة اعتبارًا من أمس الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، وعلى الراغبين في التقديم الالتزام بالضوابط المحددة والاحتياجات الفعلية التي تم الإعلان عنها، لضمان النظر في الطلبات من خلال اللجنة المختصة.

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