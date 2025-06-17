الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد الدكتور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة فتحت أبوابها في الموعد المحدد صباح اليوم الثلاثاء، دون تسجيل أية معوقات أو حالات تأخير، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع مجريات الامتحانات لحظة بلحظة في كافة الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق المتابعة الميدانية تأكدت من تواجد رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين داخل المدارس منذ الصباح الباكر، حيث تمت عملية تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بسلاسة وأمان، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين عملية النقل وضمان الاستقرار بمحيط اللجان.

وأشار الدكتور موسى إلى أن مديرية التربية والتعليم انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب، شملت أعمال النظافة والتعقيم داخل المدارس، وتوفير زائرات صحيات أو أطباء بكل لجنة، بالإضافة إلى فرق الهلال الأحمر المصري المتواجدة لتقديم الدعم الطبي في الحالات الطارئة.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع اللجان تم تجهيزها وفقًا للاشتراطات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، حيث تم التأكد من توافر أجهزة الكشف عن المعادن لمواجهة محاولات الغش الإلكتروني، إلى جانب توفير المراوح ومبردات المياه لمساعدة الطلاب على تجاوز ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن المديرية لم تتلقَ حتى الآن أية شكاوى رسمية من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن سير الامتحانات أو تأخير فتح اللجان، مؤكدًا أن الأمور تسير بسلاسة وفق الخطط الموضوعة، مع جاهزية كاملة لفرق الدعم الفني واللوجستي للتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

واختتم الدكتور أيمن موسى بتأكيده على استمرار التنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان، بما يحقق مصلحة الطلاب ويعكس صورة إيجابية لمنظومة التعليم في محافظة الإسماعيلية