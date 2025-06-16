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متابعة دقيقة من الوزير.. ماذا حدث في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

01:30 ص الإثنين 16 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

قال أحمد الجندي، محرر ملف التربية والتعليم بموقع مصراوي إن أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 مر بسلاسة ورضا عام بين الطلاب وأولياء الأمور، دون رصد شكاوى جماعية من مستوى الامتحانات.

وأوضح "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "مدرستنا"، أن امتحانات اليوم جاءت في مستوى الطالب المتوسط، موضحاً أن معظم ردود فعل الطلاب كانت إيجابية عقب انتهاء اللجان، إذ أعربوا عن رضاهم تجاه الأسئلة التي وصفوها بـ"الواضحة والمباشرة".

وأضاف أن الشكاوى التي تم رصدها اقتصرت على بعض الحالات الفردية، وهو أمر طبيعي في ظل تقدم أكثر من 812 ألف طالب وطالبة هذا العام، موزعين على النظامين القديم والجديد، مشيراً إلى أن الصورة العامة تُظهر هدوءاً في سير العملية الامتحانية.

وشدد محرر التعليم على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التعليم، كانت على تواصل دائم من خلال غرفة العمليات المركزية، حيث تمت متابعة وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، مما ساهم في انتظام وسلاسة اليوم الأول من الامتحانات.

وأكد "الجندي" أن هذا الانضباط يعكس جهداً واضحاً من الوزارة، ويطمئن الطلاب وأولياء الأمور بشأن الأيام المقبلة من ماراثون الثانوية العامة.

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