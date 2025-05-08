ضوابط امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وإجراءات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025 للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، والتي من المقرر أن تنطلق رسميًا يوم السبت 10 مايو الجاري.

وأكدت الوزارة أنه سيتم توفير تقييمات إلكترونية لطلاب رياض الأطفال (المستويين الأول والثاني)، والصفين الأول والثاني الابتدائي عبر منصة "أبناؤنا في الخارج"، اعتبارًا من موعد بدء الامتحانات، بحيث يمكن للطلاب تحميل ملفات التقييم وتنفيذ الأنشطة المطلوبة ذاتيًا.

خطوات إعداد وتقديم ملف التقييم:

تحميل الملف من المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالامتحانات.

طباعة الملف وكتابة البيانات الأساسية على الغلاف الخارجي، والتي تشمل:

اسم الطالب

رقم الجلوس

اسم الدولة محل الإقامة

تنفيذ الأنشطة المطلوبة بخط يد الطالب فقط دون أي تدخل خارجي.

بعد استكمال الأنشطة، يتعين على ولي الأمر:

إجراء مسح ضوئي للملف المكتمل.

تحويله إلى صيغة PDF.

رفع الملف إلكترونيًا عبر الحساب الشخصي لولي الأمر على منصة "أبناؤنا في الخارج".

وشددت الوزارة على أن مدة تقديم الملفات لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ إتاحتها على المنصة، لافتة إلى أهمية الالتزام بتلك الضوابط لضمان مصداقية التقييم وتعزيز مهارات الطلاب في المراحل المبكرة من التعليم.

اقرأ أيضاً:

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن طلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين بعذر عن الامتحانات

مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر

لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة