خبير تربوي يكشف مزايا "البوكليت التعليمي"

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم أطلقت البوكليت التعليمي مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو كتيب صغير يضم شرحًا مختصرًا لكل مادة دراسية مع أسئلة وتدريبات مرتبطة بكل درس أو فصل.

وأوضح "شوقي" أن البوكليت يهدف إلى:

- توجيه انتباه الطلاب إلى الأجزاء المهمة في كل درس للتركيز عليها.

- منح الطلاب فرصة للتدريب على حل الأسئلة المختلفة والتعود على جو الامتحانات.

- الحد من انتشار الكتب الخارجية غير الموثوقة التي قد تسبب أعباء مالية على أولياء الأمور.

- تقديم بديل ورقي للمصادر الإلكترونية للطلاب الذين لا يستطيعون الوصول إليها.

- توفير وقت الطلاب عبر جمع جميع التقييمات في مكان واحد.

- تسهيل عملية تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات على المعلمين.

- توحيد مصدر الأسئلة والإجابات لجميع الطلاب.

- توفير وقت المعلم للشرح بدلاً من كتابة التقييمات في الحصة.

وأكد الدكتور تامر شوقي على أن البوكليت لا يغني عن الكتاب المدرسي، لكنه يمثل أداة تعليمية مساعدة تساهم في تحسين مستوى الطلاب وتنظيم العملية التعليمية.

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