كتب- أحمد الجندي:

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد مواقع عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع إصدار أرقام الجلوس للطلاب استعدادًا لخوض الامتحانات.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن تقليص عدد اللجان هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل اللجان، وتقليص فرص الغش الإلكتروني، الذي مثّل تحديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر أن الوزارة وضعت خطة رقابية مشددة لتأمين سير الامتحانات، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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