لطلاب الثانوية.. أفكار يجب التخلص منها لتحقيق النجاح النفسي

كتب- أحمد الجندي:

وجه الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، تحذيرًا مهمًا لطلاب الثانوية العامة بشأن مجموعة من الأفكار السلبية التي تنتشر بينهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات، والتي قد تؤدي إلى القلق والتوتر وفقدان الثقة بالنفس، مما يؤثر بالسلب على أدائهم الدراسي والنفسي.

وأوضح حجازي أن بعض الطلاب يقعون فريسة لاعتقادات خاطئة أبرزها: "إذا لم أحصل على الدرجات النهائية فسأفقد مستقبلي"، وهي فكرة تسبب ضغطًا نفسيًا هائلًا وتفقد الطالب تركيزه بسبب الخوف من الفشل.

كما أشار إلى أن من بين الأفكار المنتشرة شعور الطالب بأن زملاءه أكثر ذكاءً منه، مما يزرع بداخله الإحباط ويدفعه إلى الغش أو الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، وهو ما وصفه بأنه ناتج عن "مقارنة غير منطقية".

وأضاف أن بعض الطلاب يظنون أن قدراتهم محدودة أو أن ذكاءهم لا يتغير، وهو اعتقاد خاطئ يمنعهم من تطوير أنفسهم وبذل الجهد المطلوب، كما أن الشكوى من صعوبة المناهج أو الشعور بأن العقل لا يستطيع استيعاب الكم الكبير من المواد يؤدي إلى التسويف وفقدان الدافعية.

وأكد حجازي على أن الاعتقاد بأن الطالب سينسى كل ما ذاكره بمجرد دخول لجنة الامتحان يعزز التوتر، بينما يؤدي التفكير في ضرورة إرضاء طموحات الأسرة بأي ثمن إلى ضغوط نفسية كبيرة تفقد الطالب القدرة على التركيز واستكشاف قدراته الحقيقية.

ولفت إلى خطورة الاعتقاد بأن الفشل في الالتحاق بكلية معينة يعني ضياع المستقبل، موضحًا أن هذا النوع من التفكير يصيب الطالب بالإحباط ويفقده الحماس لبقية المواد، كما حذر من فكرة أن التفوق الدراسي يتطلب المذاكرة طوال اليوم، مشيرًا إلى أنها تسبب إجهادًا ذهنيًا كبيرًا وتؤدي إلى النسيان وتداخل المعلومات.

نصائح لتجاوز الأفكار السلبية

وشدد أستاذ علم النفس التربوي على ضرورة أن يستبدل الطالب هذه الأفكار السلبية بأخرى إيجابية تدعم ثقته بنفسه، مؤكدًا أن النجاح لا يعتمد فقط على الدرجات أو الكلية، بل على اكتشاف الطالب لقدراته وتنميتها، كما دعا الطلاب إلى التخطيط الجيد وتنظيم الوقت والثقة بالنفس، وعدم حصر النجاح في مجال واحد، بل فهم أن لكل طالب مجاله الخاص الذي يمكن أن يبدع فيه إذا تم توجيهه بشكل صحيح.

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