حقيقة إلغاء النماذج المختلفة لامتحانات صفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

أثيرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تزعم إلغاء قرار وجود 3 نماذج امتحانية مختلفة لصفوف النقل، والاكتفاء بنموذج واحد فقط، مما أثار تساؤلات واسعة بين الطلاب وأولياء الأمور حول مدى صحة هذه المعلومات.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة هذه الأنباء المتداولة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما تم تداوله غير صحيح وأنه لا يوجد أي قرار بإلغاء النماذج المختلفة لامتحانات صفوف النقل والاكتفاء بنموذج واحد فقط مشيراً إلى أن النماذج المختلفة لامتحانات صفوف النقل كما هي دون تغيير .

كما شدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة.

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