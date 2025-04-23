قرار جديد بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

كتب- أحمد الجندي:

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية سيتم عقدها بنظام الورقة الامتحانية العادية، وليس بنظام "البوكليت".

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله بشأن عودة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية لنظام الورقة العادية صحيح.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن قرار الاستغناء عن نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية لا يقتصر على محافظة المنوفية فقط، بل اتخذته محافظات أخرى.

الجدير بالذكر، يعد نظام البوكليت بمثابة دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة خلال الامتحانات، وهو لا يتضمن تغييرًا في نمط الأسئلة، لكنه يساهم في تقليل فرص الغش داخل اللجان أو خارجها.

ويستند النظام إلى المواصفات التي يُعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت سارية في السنوات السابقة.

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