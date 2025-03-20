"التعليم" توجه بإنشاء معارض دائمة لمنتجات الطلاب بالمديريات الإقليمية ووالإدارات

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً للمديريات التعليمية بشأن إنشاء معارض دائمة ومنصات بيع داخل كل مديرية وإدارة تعليمية، وذلك استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته المعارض التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات المركزية وإدارة المدرسة المنتجة بالوزارة، مثل معرض أهلًا بالعام الجديد 2025 وأهلًا رمضان.

وأكدت الوزارة على ضرورة الحفاظ على المشروعات القائمة بالفعل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرة رئيس الجمهورية "بداية" التي أُطلقت تحت شعار "اكتشف نفسك واستعد لسوق العمل"، وذلك بهدف دعم وتسويق منتجات طلاب المدارس، بالإضافة إلى توفير خدمات متميزة للطلاب وأولياء الأمور.

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