مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي العلوم والحاسب الألي.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

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