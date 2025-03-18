"التعليم" تقرر عقد تدريب لمعلمي الدبلومات الفنية استعدادًا للتقييم النهائي للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية بشأن التدريبات الخاصة بمعلمي التعليم الفني، وذلك استعدادًا لتنفيذ أعمال التقييم النهائي لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية المطبقة بها البرامج الدراسية المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024/2025.

موعد التدريب والفئات المستهدفة..

أوضحت الوزارة أن التدريب يعقد داخل مديريات التربية والتعليم، ويستهدف مقيمي سوق العمل المشاركين في أعمال التقييم النهائي، وذلك خلال الفترة من 5 ابريل حتى 10 أبريل 2025، في إطار رفع كفاءة المقيمين وتعزيز معايير التقييم وفقًا لأحدث المنهجيات.

مهام مسؤول التدريب بالتعليم الفني

ووجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات لمديري عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية بتكليف مدير عام التعليم الفني بتكليف مسؤول التدريب بالتعليم الفني بعدد من المهام لضمان سير العملية التدريبية بكفاءة، وتشمل:

- تجهيز مقرات التدريب وتنظيم الأنشطة التدريبية.

- إخطار المدربين والمتدربين بموعد ومكان انعقاد التدريب.

- تسليم الحقيبة التدريبية للمدربين لضمان الجاهزية الكاملة قبل بدء التدريب.

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