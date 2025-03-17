رابط التقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني " الأسبوع السادس" 2025
كتب- أحمد الجندي:
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني الأسبوع السادس للعام الدراسي 2024-2025.
رابط التقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني الأسبوع السادس 2025 لجميع المواد
و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الخامس الابتدائي عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا
خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي 2025
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.
- تحديد المرحلة التعليمية (الإبتدائية) واختيار الصف الخامس الإبتدائي.
- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.
- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.
- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.
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