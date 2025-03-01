"تعليم القاهرة" تتيح التسجيل لاستكمال ملف الترقي إلكترونيًا للمعلمين 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام الدراسي 2024/2025، وذلك للمعلمين المرشحين للترقي، والمديرين، والموجهين، ولجان التقييم بالإدارات التعليمية.

وأوضحت المديرية، في بيان، السبت، أن التقديم متاح عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم، من هنا، academy.emis.gov.eg وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 9 مارس 2025 وحتى يوم الخميس 8 مايو 2025.

نظام تقييم المعلمين للترقي

يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي بناءً على 100 نقطة موزعة كالتالي:

- البرنامج التدريبي: 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة له.

- استمارة ملف إنجاز المعلم: 30 نقطة، مقسمة على 10 بنود مهنية بواقع 3 نقاط لكل بند.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة: 10 نقاط.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني: 10 نقاط.

شروط الحصول على شهادة الصلاحية للترقي

أضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يشترط للحصول على شهادة الصلاحية للترقي الآتي:

- للترقية من مستوى معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى: يشترط تحقيق 60 نقطة على الأقل من مجموع النقاط، مع الالتزام بالحد الأدنى للبرنامج التدريبي.

- للترقية من مستوى معلم أول (أ) ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى: يشترط تحقيق 65 نقطة على الأقل، مع الالتزام بالحد الأدنى للبرنامج التدريبي.

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