وزير التعليم: نهدف للاستفادة من التجارب العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية في مصر

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، زيارة لمدرسة "تشو" الابتدائية في اليابان، وذلك ضمن زيارته الرسمية لدولة اليابان، بهدف التعرف على الأنظمة التعليمية المختلفة وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية اليابانية.

وفد مصري رفيع المستوى يرافق الوزير

رافق الوزير خلال زيارته، السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، وأعضاء السفارة المصرية في اليابان.

جولة تفقدية داخل المدرسة

أجرى الوزير، جولة تفقدية داخل الفصول الدراسية لمختلف المراحل في مدرسة "تشو"، حيث اطلع على أساليب التعليم والتفاعل بين المعلمين والطلاب، كما شهد استخدام وسائل تعليمية تكنولوجية متطورة تعكس التقدم التعليمي في اليابان.

كما حضر الوزير، حصة للتربية الموسيقية، حيث شاهد تدريبات الطلاب على الغناء والعزف، مما يبرز أهمية الأنشطة الفنية في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

تطبيق أفضل الممارسات التعليمية في مصر

في ختام الزيارة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن هذه الزيارات تهدف إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية في المدارس المصرية، مما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب والمعلمين.

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