وزير التعليم يبحث مع رئيس لجنة "تعليم البرلمان الياباني" التعاون في تطوير التعليم قبل الجامعي

كتب- أحمد الجندي:

استقبل النائب هيرويوكي ناكامورا، رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الياباني، اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

توسيع نطاق التعاون التعليمي بين مصر واليابان

قدم الوزير الشكر إلى رئيس لجنة التعليم في البرلمان الياباني، مشيدًا بالمشاريع المشتركة بين البلدين مثل المتحف المصري الكبير والمدارس المصرية اليابانية، التي وصل عددها إلى 55 مدرسة حتى الآن.

كما أكد حرص الوزارة على التوسع في إنشاء المزيد من هذه المدارس لما تعكسه من توافق بين الثقافتين المصرية واليابانية.

وأشار "عبد اللطيف"، إلى أن نجاح النموذج الياباني في التعليم شجّع مصر على تطوير نماذج تعليمية جديدة، تشمل التعليم الفني وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، معربًا عن تطلع مصر لتقديم المدارس المصرية اليابانية كنموذج ناجح خلال مؤتمر "تيكاد 9"، والعمل على نشره في الدول الإفريقية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم الفني وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم ياباني لتعزيز الشراكة في التعليم

رحب هيرويوكي ناكامورا، بالوزير والوفد المرافق له، مشيدًا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير نظام التعليم الياباني في مصر، والذي يعكس شراكة استراتيجية ناجحة بين البلدين.

كما أثنى على تطبيق نظام "التوكاتسو" في المدارس المصرية، والذي يعتمد على التعلم من خلال الأنشطة، مما ساهم في تطوير شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الإبداعية وحل المشكلات.

اهتمام مشترك بتطوير التعليم الفني وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

عبّر ناكامورا، عن دعمه لتوجه وزارة التعليم المصرية نحو توسيع تطبيق النظام الياباني في المدارس، كما أبدى اهتمامه بتبادل الخبرات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار إلى إمكانية التعاون في تطبيق "نظام الكوزن"، الذي نجح في دول أخرى، وإلى تعزيز الشراكة بين البلدين في نظام "ATS" للتعليم الفني، والذي يهدف إلى توفير تعليم متخصص يضمن فرص عمل للخريجين.

تعزيز التعاون في مؤتمر "تيكاد 9"

اتفق الطرفان، على إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز التعاون التعليمي خلال مؤتمر "تيكاد 9"، بما يسهم في توثيق العلاقات المتميزة بين مصر واليابان في مجالات التعليم والثقافة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير، دعوة رسمية إلى رئيس لجنة التعليم بالبرلمان الياباني وأعضائها لزيارة مصر وتفقد المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية.

شهد الاجتماع حضور، السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

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