نقيب المعلمين: قانون النقابة لم يُعرض على اللجنة العامة حتى الآن ونأمل في إقراره قريبًا

كتب- أحمد الجندي:

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن قانون النقابة لم يُعرض حتى الآن على اللجنة العامة للمناقشة، معربًا عن أمله في الموافقة عليه قريبًا، ومشيرًا إلى أن القانون لا يحتاج سوى إلى تعديلات بسيطة، خاصة فيما يتعلق بالمادة 85 الخاصة بالشؤون المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع إعلان تفاصيل زيادة الميزة التأمينية للمعلمين أعضاء صندوق الزمالة، والذي عُقد بمقر نقابة المعلمين بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الزناتي أن النقابة تواصل جهودها لضمان تحسين أوضاع المعلمين من خلال التعديلات المقترحة، مؤكدًا أهمية دعم المعلمين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وطالب بعض رؤساء اللجان الفرعية بضرورة ترشيح خلف الزناتي، نقيب المعلمين، لمجلس النواب ليمثل المعلمين فيه.

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