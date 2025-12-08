أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية QUREO، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا ومهارات القرن الحادي والعشرين.

وأكدت الوزارة في خطابها الموجه لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات أن الاختبار سيُعقد على مدار 24 ساعة في الأيام المحددة لكل محافظة، مع إتاحة أدائه باستخدام أجهزة التابلت المدرسي، أو أجهزة المدرسة، أو أي جهاز متصل بالإنترنت يمكنه الدخول إلى المنصة.

وتتوزع مواعيد عقد الاختبار على المحافظات وفق جدول زمني يبدأ بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، ثم محافظات: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الشرقية، يليها محافظات: البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيدخلون إلى منصة QUREO باستخدام حساباتهم الشخصية، حيث سيظهر رابط الامتحان فور تسجيل الدخول.

وشددت الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاختبار، مؤكدة على أهمية المقرر ودوره في دعم توجه الدولة نحو تعزيز مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لدى الطلاب

