كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، أعلنت خلاله فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 معلم ليصبحوا مديرين المدارس، تنفيذًا للتكليفات الصادرة من القيادة السياسية برفع كفاءة القيادات التربوية داخل المدارس.

وبحسب الخطاب، تهدف المبادرة إلى اختيار مجموعة جديدة من المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم مهنيًا وإداريًا؛ ليكونوا نواة لجيل من مديري المدارس القادرين على قيادة منظومة التطوير داخل المؤسسات التعليمية.

شروط التقديم للمبادرة

حددت الوزارة عددًا من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم بين 25 و45 عامًا.

يفضل امتلاكه خبرة سابقة في العمل الإداري داخل المدارس، مثل شغل وظيفة وكيل أو مدير مدرسة.

الحصول على تقرير كفاءة أداء خلال آخر 3 سنوات دون وجود أية جزاءات تأديبية نهائية.

التمتع بلياقة طبية و ذهنية وبدنية، وخلوه من الأمراض المزمنة.

امتلاك مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وبرامج Microsoft Office.

امتلاك كفايات القيادة الحديثة، ومنها:

الرؤية وأدوات التطوير الإداري

الثقافة العامة والمتابعة الإدارية

الاستجابة لاحتياجات المجتمع التربوية

التحلي بالقيم والاتجاهات الإيجابية

الالتزام بالكتاب الدوري رقم (20) الصادر في 22 نوفمبر 2025.

مراحل الاختيار داخل المديريات

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين على مستوى المديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية، و مدير عام التعليم العام، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير عام إدارة الأفراد، ومدير إدارة التدريب، و موجه عام التربية النفسية، وعضو تربية أو من يفوضه.

وستُرشح كل مديرية 25 مرشحًا مع مراعاة تمثيل جميع الإدارات التابعة لها، وتحقيق التوازن بين الذكور والإناث.

بعد تصفية الأسماء داخل المديريات، يخضع المرشحون لمقابلة نهائية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، تمهيدًا لاختيار المقبولين مبدئيًا لتدريبات تخصصية تنفذها جهة مختصة، ومن المقرر أن يلتحق المقبولون ببرنامج تدريبي مكثف لمدة 6 أشهر داخل الجهة نفسها، يشمل محتوى متقدمًا في القيادة التربوية والأمن القومي.

إرسال بيانات المرشحين

وطالبت الوزارة المديريات بإرسال كشوف المرشحين في ملف Excel يتضمن: (اسم المديرية – الإدارة التعليمية – الاسم رباعيًا – الرقم القومي – رقم الهاتف – العنوان التفصيلي)، على أن تصل هذه البيانات إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية في موعد أقصاه الأحد 20 ديسمبر 2025.

اقرأ أيضاً:

بعد اعتداء طلاب على معلم.. نقابة المعلمين تشيد بحزم الداخلية في واقعة عين شمس

11 معلومة حول إنشاء أول مدينة تعليمية على طريق المحلة المنصورة

مواصفات امتحان اللغة العربية 2026 للصف السادس الابتدائي