أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، بشأن تنظيم وتوحيد جهود التدريبات والبرامج التنفيذية، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بالمنظومة التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير الحقيقي في قطاع التعليم، مشددة على أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها المهنية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ومستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن البرامج التدريبية والتنفيذية، بمختلف أشكالها، تُعد من الأدوات الرئيسية لتحقيق التطوير المهني للعاملين بالتعليم، وهو ما يستلزم ضرورة تنظيم وتكامل جهود التدريب داخل ديوان عام الوزارة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ويمنع ازدواجية الجهود أو تكرار البرامج دون مردود فعلي.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على التزام جميع الإدارات المركزية والإدارات العامة بديوان عام الوزارة بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشئون المعلمين، قبل تنفيذ أي تدريب أو ورشة عمل أو لقاء تنويري أو تثقيفي أو برامج إثرائية، سواء كانت هذه الفعاليات داخلية أو بالتعاون مع جهات خارجية.

وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات، وضمان اتساق البرامج التدريبية والتثقيفية مع الاستراتيجية العامة للوزارة، إلى جانب توحيد المناهج التدريبية وتحقيق أفضل استغلال ممكن للإمكانات المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية لشئون المعلمين تختص بمراجعة واعتماد الخطط التدريبية المقدمة من الجهات المختلفة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم لضمان جودة المحتوى التدريبي وفاعليته.

كما أوضحت الوزارة أن «شئون المعلمين» تتولى مهام المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات التنويرية والتثقيفية والإثرائية والندوات، وذلك للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، والمساهمة الفعالة في تطوير الأداء المهني للكوادر التربوية، بما يتماشى مع خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة في قطاع التعليم.

