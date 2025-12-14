أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تابعت واقعة التحرش في إحدى مدارس النيل الدولية لحظة بلحظة.

وقال زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن لجنة متخصصة تحت إشراف الوزير تولت إدارة المدرسة بالكامل، مضيفًا أن الهدف ضمان إبلاغ فوري لأي تقصير أو إهمال يتعلق بالمنظومة التعليمية.

أوضح زلطة أن الإجراءات القانونية اتخذت ضد كل من ثبت تقصيره أو إهماله في الواقعة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تقبل أي سلوكيات فردية تؤدي إلى مثل هذه الحوادث.

وتابع المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة أن الواقعة ليست ظاهرة بل سلوكيات فردية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بيد حازمة مع أي مخالفة في جميع المدارس سواء خاصة أو دولية أو حكومية.

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن حملات المتابعة مستمرة على مستوى الجمهورية لضبط المنظومة التعليمية بالكامل.

من جانبه، أشاد النائب عبد المنعم إمام بإجراءات الوزارة، لكنه أعرب عن قلقه من الخلل الإداري في منظومة مدارس النيل التي كانت نموذجًا مقترحًا للتعليم في مصر.

أكد إمام، خلال مداخلته بالبرنامج ضرورة مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية في هذه المدارس لاستعادة ثقة الأهالي ومنع تكرار الحوادث.