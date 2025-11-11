كتب- أحمد الجندي:

أثار منشور متداول على موقع "فيسبوك" بشأن احتجاز طالبة بمدرسة خاصة بالقاهرة داخل ما وصفه بـ"فصل الحبس" لساعات عدة بسبب عدم دفع القسط الدراسي، جدلاً واسعًا واستياءً كبيرًا، ما دفع إلى مطالبات بتدخل وزارة التربية والتعليم للتحقيق الفوري في الواقعة.

تفصيلياً، قال أحمد محمد صبحي، ولي أمر الطالبة، إن ابنته عادت من المدرسة منذ يومين وهي في حالة ضيق، مشيرًا إلى أن معلمة أخذتها من فصلها، ووضعتها في فصل آخر به طلاب أصغر سنًا، وتركُوها هناك لمدة ساعة ونصف دون أي تفسير.

وأضاف أنه حين علم بالواقعة، ظنّ أن السبب هو تأخره في سداد المصروفات، خاصة أن قسم الحسابات تواصل معه قبلها بيومين بخصوص الدفع، موضحًا أن المدرسة لا تقبل إلا الدفع نقدًا فقط، وهو ما يتسبب في التأخير أحيانًا.

وتابع: "رحت المدرسة الساعة 11 الصبح وقعدت مع مديرة العلاقات العامة، وسألتها عن سبب اللي حصل، وفوجئت إنها بتقول بمنتهى البساطة إن السبب تأخر دفع المصاريف" مضيفًا: "استنكرت اللي حصل وقلت لها إزاي تعاقبوا بنتي عشان والدها متأخر في الدفع؟".

وشدد صبحي على أنه رفض سداد أي مصروفات إلا بعد أن يعتذر المسؤول عن القرار ومديرة المدرسة لابنته شخصيًا، مؤكدًا أنه فوجئ في اليوم التالي بتكرار الواقعة مرة أخرى، حيث تم احتجاز ابنته في ما أسماه بفصل الحبس لمدة ثلاث ساعات ونصف، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا.

وأشار إلى أن ابنته كانت مع 11 طالبًا وطالبة آخرين في نفس الموقف، وتم استدعاء أولياء أمورهم واحدًا تلو الآخر حتى يقوموا بالدفع، لافتًا إلى أن بعض الأهالي أكدوا تعرض أبنائهم لوقائع مشابهة، ووصل الأمر إلى تحرير محاضر رسمية ضد المدرسة.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات لمصراوي، أنه جارٍ التحقق من الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة الموقف غدًا للتأكد من ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت التجاوز.