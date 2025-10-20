إعلان

التعليم: عقد امتحان شهري لمادة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

كتب : أحمد الجندي

04:10 م 20/10/2025

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستعقد امتحانًا شهريًا لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لطلاب صفوف النقل، وذلك تنفيذًا لما ورد في القرارات الوزارية الخاصة بنظام الدراسة والتقييم المعتمد لجميع الصفوف الدراسية.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الامتحانات هو قياس مستوى استيعاب الطلاب لما تم تدريسه منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الاختبار الشهري، في إطار السعي لتطبيق نظام تقييم مستمر يركز على الفهم والمهارات وليس الحفظ فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تُعد من مواد النجاح والرسوب الأساسية، لكنها لا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطالب، موضحة أن تقييمها يتم من خلال معلم المادة داخل المدرسة باعتبارها جزءًا من الحصة الدراسية المقررة.

وكشفت وزارة التعليم أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة الإلكترونية اليابانية «كويرو»، التي تعتمدها الوزارة في إطار شراكاتها الدولية لتطوير العملية التعليمية، وفي ختام العام الدراسي، سيحصل الطلاب على شهادة دولية معتمدة من المنصة، تؤهلهم لاستخدام مهاراتهم البرمجية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة.

وزارة التربية والتعليم امتحان شهري الذكاء الاصطناعي

