وزير والتعليم: نسبة الحضور في الترم الأول 85% مقارنة بـ 9% في العام السابق

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في تحسين نسب حضور الطلاب في المدارس هذا العام، حيث بلغت نسبة الحضور في الفصل الدراسي الأول 85%، مقارنة بـ 9% في العام السابق.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم مع رؤساء التحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية

وأوضح "عبد اللطيف" أن هذا التحسن الكبير جاء نتيجة اتخاذ العديد من القرارات والتغييرات الجذرية في النظام التعليمي، بهدف حل المشكلات السابقة مثل الكثافة الطلابية وعجز المعلمين.

وأضاف الوزير أنه وجه محرري التعليم خلال جولته بمدارس الغربية في مدارس الغربية بأنه إذا تم اكتشاف وجود أكثر من 50 طالبًا في أي فصل دراسي، يجب إبلاغه بذلك مباشرة لمتابعة الوضع وتحسينه.

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