وزير التعليم: هذه أسباب قرار تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عيد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، يطبق عالميًا موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.

وبحسب بيان، وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار.

وأشار " عبد اللطيف" إلي أن قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني جاء حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.

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