توجيهات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الترم الأول 2025.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت المديريات التعليمية، توجيهات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والتي المقرر أن تبدأ 11 يناير 2024.

وأكدت المديريات، على أنه يتم الالتزام بتوزيع الطلاب على الحجرات الامتحانية، فمثلاً يجلس طالب من الصف الأول الإعدادي بجوار طالب من الصف الثاني الإعدادي بحد أقصى 20 طالبا بالحجرة، وفي حالة العجز الشديد بالحجرات أو عدد الملاحظين بالمدرسة يمكن زيادة العدد بحد أقصى 24 طالبا فقط، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشددت المديريات، على أن التقييمات مستمرة لنهاية شهر ديسمبر، مؤكده على ضرورة إشراف المرحلة بالإدارة التعليمية على أعمال طباعة وتسليم امتحانات نصف العام 2025، وسرعة موافاة إدارة التعليم بالمديرية بالإحصاء اليومي لغياب الطلبة ( عام/ مهني ).

ووجّهت المديريات التعليمية ، بضرورة إخطار التعليم الإعدادي بالمديرية عن المدارس التي تعمل فترة مسائية بإدارتكم، لكن يتم امتحان طلابها فترة صباحية ليتسنى لنا اتخاذ اللازم نحوها، ومتابعة التوجيهات المعنية بإدارتكم في تشكيل قوافل لتقدير الدرجات بالمدارس التي لا يوجد بها عجز معلمين لعدم انفراد أحد منهم بالتقدير.

وأضافت المديريات، أنّه سيتم الاستعانة بمعلمي الحصة المقيدين في المدرسة للمشاركة في أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

وأكدت المديريات، على ضرورة عدم إشراك العاملين بالمدارس المحرومين من أعمال الامتحانات في «الملاحظة/ التقدير/ كنترول المدرسة» بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما شددت مديريات التربية والتعليم علي ضرورة متابعة المدارس من حيث كفاية المعلمين بالمدرسة لأعمال الملاحظة في امتحانات نصف العام 2025 ، مؤكده أنه يمكن سد العجز بالمدارس إن وجد من خلال الاستعانة بمدارس الإدارة والتي بها زياده من المعلمين وذلك لصالح العمل.

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