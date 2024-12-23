معلم بدمياط يثير الجدل بفيديو خادش.. و"التعليم" تتخذ إجراءات صارمة

كتب- أحمد الجندى:

أثار فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه معلم يردد ألفاظاً خادشة للحياء و يصدر أصوات خارجة عن مقتضيات العمل الوظيفي داخل إحدى المدارس بمحافظة دمياط غضب أولياء الأمور واستنكارهم لما ورد فيه.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة الواقعة، موضحًا أن الفيديو تم تداوله خلال الأيام الماضية، وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعلم.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم إحالة المعلم إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه بشأن ما ورد في الفيديو.

وفي سياق متصل، قرر ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إيقاف المعلم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات موضحاً أن المعلم خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وخالف مدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات داخل المؤسسات التعليمية، وأنها تعمل على ترسيخ قيم الاحترام والانضباط داخل المدارس للحفاظ على البيئة التعليمية السليمة.

يأتي ذلك وسط مطالبات من أولياء الأمور بضرورة تطبيق عقوبات رادعة للحفاظ على القيم التربوية وحماية الطلاب من أي ممارسات قد تؤثر سلباً على سلوكياتهم أو العملية التعليمية.

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