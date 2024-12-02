جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مواعيد جداول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بشعبتيه "العلمي والأدبي" ، للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وانطلقت اختبارات شهر نوفمبر لعام 2024/2025 لجميع المراحل التعليمية بالمدارس التابعة لمديريات التعليم يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالقاهرة 2024

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادتي التاريخ والفلسفة والمنطق.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي أدبي بالقاهرة 2024

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادة علم النفس والجغرافيا.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي علمي بالقاهرة 2024

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان مادتي الكيمياء والأحياء.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتطبيقات الرياضيات.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: امتحان مادة الفيزياء.

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