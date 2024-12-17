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وزير التعليم يكشف عن سبب انضباط المنظومة التعليمية داخل المدارس

03:12 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الف

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كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال السنة أسهمت في تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، بالإضافة إلى التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية التي أسهمت في وقوف ومتابعة المعلمين معدلَ التحصيل الدراسي لديهم، مضيفًا أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وضعت المنظومة التعليمية داخل المدارس في إطار منضبط يحفظ حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب.

وأشار عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، إلى نجاح الوزارة في التغلب على العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أنه حاليًّا لا يوجد أي عجز بمعلمي المواد الأساسية بأية مدرسة على مستوى الجمهورية.

واختتم الوزير تصريحاته، مؤكدًا أن التغلب على التحديات التي كانت تواجه المنظومة التعليمية بالمدارس والمتعلقة بالكثافات والعجز في أعداد المعلمين، تمثل خطوة على طريق الارتقاء بمختلف نواحي العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تكثِّف كل جهودها لتقديم خدمة تعليمية حقيقية للطلاب بالمدارس لتنشئة أجيال تنهض بالوطن.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم انضباط المنظومة التعليمية
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