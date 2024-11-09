وزيرا والتعليم والتخطيط يناقشان الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية

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خلال لقائه مع 2700 مدير مدرسة.. وزير التعليم: نجحنا في حل مشكلات مستمرة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة احتياجات تحسين جودة العملية التعليمية بخطة العام المالي 2024/2025.

وأكدت وزيرة التخطيط، دور الوزارة في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التنسيق بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والحد من التضخم، وإتاحة المجال للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن 42% من الاستثمارات العامة مخصصة للتنمية البشرية والاجتماعية، مع التركيز على التعليم كأداة لتحسين المهارات ودعم الاقتصاد المعرفي.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تُولي اهتماماً بتقديم تعليم ذي جودة عالية لتلبية متطلبات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في خفض كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين عبر حلول عاجلة مع العمل على خطط إصلاح هيكلية مستدامة لتحسين المنظومة التعليمية.

ملامح الخطة الاستثمارية

- التوسع في إنشاء الفصول: لمعالجة كثافة الفصول، خاصة في المرحلة الابتدائية.

- الصيانة والتطوير: تخصيص ميزانية للصيانة في المحافظات ذات الأولوية.

- مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية: التوسع في إتاحتها لتغطية أكبر عدد من المحافظات.

- الشراكة مع القطاع الخاص: تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعليم.

- محو الأمية: برامج لخفض معدلات الأمية في محافظات الصعيد، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج.

- تأهيل المدارس: زيادة الجهود لتأهيل المدارس للحصول على الجودة التعليمية.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز النمو المتوازن والمستدام، وتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات المستقبلية.