محمد عبد اللطيف يكشف عن 4 محاور لتحقيق جودة وتطوير التعليم

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم تسعى دائمًا نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة؛ إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم، اليوم الأحد، والذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وأوضح عبد اللطيف أن جودة التعليم مصلحة مشتركة للطالب والمؤسسة التعليمية والمجتمع والدولة، وتحقيق هذه الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الإطار.

وتابع وزير التربية والتعليم: نؤكد أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه وتوليه اهتمامًا خاصًّا، وتضعه على رأس أولوياتها.

واستكمل الوزير: "بذلت الدولة الكثير خلال العقد الماضي؛ لإصلاح وتطوير التعليم، وحرصت على أن تضع من السياسات والنظم ما يضمن حق كل مواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة"، مضيفًا أن وعي المجتمع بمتطلبات العصر الجديد بلغ عمقًا غير مسبوق بدافع ما أظهرته أزمة كورونا وما تلاها من تغيرات في أسواق العمل وأساليب الحياة، حيث كانت هذه التغيرات كامنة وأظهرتها الظروف والتحديات والتكنولوجيات المتطورة، وترتب على ذلك أن أصبحت الأسر المصرية تدرك أنه لا مناص عن اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائها وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافس في شتى المجالات.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "إنني على ثقة ويقين بأننا سنكمل خطوات البناء بتضافر جهود مؤسسات الدولة كافة؛ لنبني أجيالًا مبدعة تحقق التنمية والازدهار متمسكة بالقيم والهوية الوطنية".