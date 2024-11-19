استمارة الشهادة الإعدادية.. خطوات التسجيل وتوجيه مهم من التعليم

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والذي سيكون بدايةً من يوم 5 ديسمبر 2024 ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية شرط أساسي لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق للطالب دخول الامتحانات دون تحرير الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها.

ووجَّهت الوزارة المديريات التعليمية، بالتنبيه على طلاب الإعدادية بتسجيل استمارة دخول الامتحانات، والتي ستتاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024/ 2025

- الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 بعد أن يتم تفعيله.

- تحديد الخدمات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة التقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2024/ 2025.

- تسجيل الدخول.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

- تسجيل الرقم السري.

- تظهر الاستمارة.

- تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب مراجعتها بدقة.

- رفع الطالب الصورة الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل، يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.

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