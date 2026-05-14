بدء امتحان " التربية الإسلامية والتفسير" لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:00 ص 14/05/2026

ارشيفية

بدأ طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، ثاني أيام امتحانات نهاية العام في مادة التربية الإسلامية، و طلاب الشهادة الإعدادية في مادة أصول الدين ورقة أولى (التفسير والحديث).

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

الأزهر امتحانات نهاية العام قطاع المعاهد الأزهريّة

